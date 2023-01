Giustizia, Mattarella: «L’indipendenza della magistratura è un pilastro»

«È stata una consiliatura complessa, segnata da gravi episodi che l’hanno colpita. Ciò nonostante, grazie al contributo dei suoi componenti, il Consiglio superiore ha cercato di superare le profonde tensioni prodotte da quelle vicende, per assicurare il corretto funzionamento degli uffici giudiziari». Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’insediamento del nuovo Csm al Quirinale. «Particolarmente proficua si è rivelata l’azione del Consiglio durante l’emergenza pandemica, nel corso della quale ha sostenuto i dirigenti nella definizione di soluzioni organizzative in grado di garantire lo svolgimento dell’attività giudiziaria», ha aggiunto il presidente, che ha sottolineato il valore dell’indipendenza della magistratura: «I compiti che la Costituzione e la legge affidano al Csm sono volti ad assicurare l’indipendenza della magistratura – ha sottolineato -, pilastro della nostra democrazia e garantita dalla Costituzione». E ha continuato: «La magistratura ha nei valori costituzionali, nel suo ambito e nella sua storia, le risorse per affrontare le difficoltà e per assicurare – con autorevolezza e credibilità – il rispetto della legalità indispensabile per la vita e la crescita civile della società». Mattarella ha poi rivolto un saluto di commiato ai membri uscenti del Csm, «un sentito ringraziamento al Vicepresidente e ai consiglieri uscenti per l’impegno profuso e per l’attività svolta nel corso del mandato» dicendosi «certo che il nuovo Consiglio saprà svolgere le sue funzioni del quadro di corretti rapporti istituzionali, nell’interesse preminente della Repubblica».

