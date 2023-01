Csm, trovato l’accordo last minute per l’elezione dei 10 membri laici: 7 alla maggioranza, 3 all’opposizione

Alle 16, il parlamento in seduta comune si riunirà nell’Aula di Montecitorio per tentare la fumata bianca alla prima votazione

Tutti convocati con massima priorità a Roma, il pomeriggio del 17 gennaio, per votare la lista dei 10 componenti laici da mandare al Consiglio superiore della magistratura. Sui cellulari di deputati e senatori, è arrivata tramite sms l’esortazione a non assentarsi alla prima votazione: il tentativo è concludere il primo appuntamento, previsto per le ore 16, con una fumata bianca. Sono necessari i voti dei due terzi degli aventi diritto, ovvero il numero complessivo di deputati e senatori che, per l’occasione, si riuniscono in seduta comune nell’Aula di Montecitorio. Nelle prime ore della mattinata, sarebbe stato raggiunto l’accordo tra maggioranza e opposizione sul pacchetto di nomi da portare nell’organo di autogoverno della magistratura. La maggioranza avrebbe ottenuto la scelta di sette componenti, mentre alle opposizioni ne spetterebbero tre. Nel centrodestra, la ripartizione dovrebbe essere la seguente: quattro nomi da Fratelli d’Italia, due dalla Lega e uno da Forza Italia.

Il Partito democratico è il primo a riunirsi per concordare il proprio candidato. I gruppi parlamentari Dem, questa mattina, avrebbero deciso di inserire nella lista il nome di Roberto Romboli. Il costituzionalista, classe 1950, aveva presentato la sua candidatura il 13 gennaio. È stato professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Pisa dal 1987 al 2021. Il Pd, secondo quanto riferito da LaPresse, avrebbe rinunciato ad avere un candidato in più, con un rapporto di sei membri al centrodestra e quattro al centrosinistra, chiedendo però il rispetto della parità di genere nella lista dei 10 candidati. Al momento, tra i nomi dati per certi nel centrodestra, ci sarebbero l’avvocato penalista patrocinante in Cassazione ed ex parlamentare Giuseppe Valentino e il candidato senatore nelle liste di Forza Italia Enrico Aimi, che lo scorso 25 settembre non è riuscito a farsi eleggere.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: