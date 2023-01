Il pensionato striglia Conte sul Reddito di cittadinanza: «Vi ho pure votato: regalate soldi al chilo, creati disoccupati» – Il video

È diventato virale il botta e risposta tra il leader del M5s Giuseppe Conte e un pensionato incrociato al mercato di San Giovanni di Dio a Roma. L’ex premier si trovava lì per un’iniziativa elettorale con la candidata alle Regionali Donatella Bianchi, quando girando tra i banchi di frutta e verdura, si è imbattuto in un uomo che lo ha contestato per l’introduzione del Reddito di cittadinanza. «Se uno regala i soldi al chilo, crea solo disoccupazione e bamboccioni». L’uomo dice di essere stato anche un elettore Cinque stelle: «Io vi ho pure votato – incalza – ma adesso no, adesso mi è passato». Conte un po’ imbarazzato, prova a rispondere che in realtà le cifre percepite in media sono inferiori a quelle che elenca il pensionato. Ma alla fine, nel video diffuso dall’agenzia Dire, Conte chiosa: «Lei ha visto troppe trasmissioni su Mediaset, la realtà è completamente diversa».

