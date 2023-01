Roma, gli adesivi di Hitler con la maglia giallorossa. Gualtieri: «Vergogna. Sfregio inaccettabile»

A Roma sono spuntati numerosi adesivi con il volto di Adolf Hitler che indossa la maglia giallorossa. Un mezzo busto anzi, come quello delle figurine. Gli sticker sono stati segnalati in diversi quartieri della capitale, dalla zona tra corso Trieste e piazza Vescovio a Talenti, Montesacro e Tufello. Immediata la reazione del sindaco Roberto Gualtieri, appena appresa la notizia: «Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria». Gualtieri ha fatto sapere di aver dato mandato di rimuovere tutti gli sticker. «Vergogna per gli autori», ha twittato il primo cittadino. Non è ancora chiaro chi sia dietro il gesto, ma modalità e tipologia delle immagini sono riconducibili agli ambienti del tifo organizzato romanista di stampo fascista.

