La Russia testa il missile ipersonico Zirkon: «Può colpire a mille chilometri di distanza» – Il video

La Marina militare russa ha effettuato un’esercitazione nell’Oceano Atlantico con un missile ipersonico Zirkon. Lo ha reso noto questa mattina il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. Secondo l’esercito l’equipaggio della fregata Ammiraglio Gorshkov «si è esercitato a colpire con un missile ipersonico Zirkon un obiettivo che simulava una nave da guerra nemica a una distanza di oltre 900 chilometri». Gli Zirkon sono missili di nuova generazione, che secondo Mosca viaggiano a una velocità nove volte superiore a quella del suono. E hanno una portata di oltre 1.000 km. La Difesa russa ha anche fatto sapere che presto la fregata sarà impegnata in esercitazioni con Cina e Sudafrica al largo delle coste sudafricane. «Una serie di esercitazioni congiunte con le Marine della Repubblica Sudafricana e dell’Esercito Popolare di Liberazione della Cina si terrà vicino alle coste della Repubblica Sudafricana nel febbraio 2023», ha dichiarato il ministero in un rapporto sull’esercitazione tenuta dalla fregata Ammiraglio Gorshkov nell’Oceano Atlantico.

