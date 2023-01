Spagna, perché l’ambasciatore iraniano si è rifiutato di stringere la mano alla regina Letizia – Il video

Durante il tradizionale ricevimento annuale del corpo diplomatico, l’ambasciatore dell’Iran Hassan Ghashghavi si è rifiutato di stringere la mano alla regina Letizia. Nel video diffuso dai media spagnoli si vede la fila composta da tutti gli altri diplomatici presenti, che stringono la mano sia al re Felipe VI che alla sua consorte. Quando tocca all’ambasciatore iraniano, invece, Ghashghavi si limita a stringere la mano di Felipe, procedendo spedito verso l’uscita ed evitando qualsiasi contatto con la regina Letizia. Secondo quanto riportano alcuni media spagnoli, però, il gesto di Ghashghavi non andrebbe visto come un affronto personale alla regina. Per i musulmani più conservatori, infatti, è vietato il contatto fisico tra uomini e donne, a meno che siano sposati o ci sia un legame familiare diretto. Guardando bene il video, inoltre, si può notare come l’ambasciatore iraniano sembra portare la mano destra al petto e chinare leggermente il capo in segno di rispetto.

