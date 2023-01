Vaticano, Chaouqui non potrà deporre al processo Becciu: «Ha avuto un atteggiamento irriguardoso»

Il Tribunale ha reso nota la lista degli ammessi alle prossime udienze, tra le persone chieste dalle difese: non ci sarà il Papa

Ci sono delle sorprese nella lista di testimoni ammessi a deporre tra quelli chiesti dalle difese nel processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato. Oggi, 26 gennaio, il presidente del Tribunale vaticano Giuseppe Pignatone ha letto l’ordinanza durante la 45esima udienza. Tra i grandi esclusi Papa Francesco, chiesto da varie difese, e Francesca Chaouqui, ex componente della Commissione economica vaticana, la Cosea, poi processata e condannata nel caso Vatileaks 2. Ci sarà il sostituto per gli Affari generali monsignor Edgar Pena Parra, il presidente Ior Jean-Baptiste de Franssu e il fratello del cardinal Becciu, Antonino. Tra i testimoni delle difese ammessi dal Tribunale, ci sono i due vescovi di Ozieri, monsignor Sebastiano Sanguinetti e monsignor Corrado Melis, e il giornalista Emiliano Fittipaldi. Il Tribunale ha deciso di citare d’ufficio il comandante della Gendarmeria Gianluca Gauzzi (in relazione all’incontro insieme al commissario Stefano De Santis con il cardinal Becciu nella sua abitazione) e don Mario Curzu, sacerdote della diocesi di Ozieri. il Tribunale ha deciso di aspettare a convocare il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, dopo le deposizioni del sostituto.

Chaouqui non ammessa

Il presidente Pignatone ha negato la testimonianza di Chaouqui nel processo, dopo quella che già ha tenuto nell’udienza dello scorso 13 gennaio. E ha ritenuto inutile un ulteriore confronto con l’altra testimone Genoveffa Ciferri, «essendo ormai le rispettive contrastanti posizioni cristallizzate in ripetute deposizioni». Il difensore di Enrico Crasso, l’avvocato Luigi Panella, anche a nome delle altre difese, ha stigmatizzato l’atteggiamento «irriguardoso» di Chaouqui nella precedente udienza, leggendo in aula anche alcuni passaggi pronunciati nei confronti dell’avvocato Cataldo Intrieri, difensore di Fabrizio Tirabassi.

