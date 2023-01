La clip nostalgica di Dell’Utri sui social: la citazione dal mitico discorso del ’94 di Berlusconi – Foto e video

Tra i pochi che hanno ricordato sui social la «discesa in campo» di Silvio Berlusconi ormai 29 anni fa, il 26 gennaio 1994, c’è stato anche Marcello Dell’Utri, che su Instagram ha un account privato. L’allora fondatore di Forza Italia ha pubblicato un breve estratto di quel mitico discorso che lo staff berlusconiano aveva messo a disposizione di tutti i tg nazionali. Un momento che segnò per sempre la vita del Paese e inevitabilmente anche quella del braccio destro del capo di Fininvest, ormai lanciato in politica anche dietro la sua spinta. Nell’estratto diffuso da Dell’Utri c’è proprio l’inizio del discorso di Berlusconi, con un passaggio sottolineato da lui stesso con un testo in evidenza: «L’Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà». Quella libertà riottenuta dallo stesso Dell’Utri che, dopo la condanna definitiva a 7 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, aveva ottenuto di scontare la pena ai domiciliari nella sua casa di Milano fino al dicembre 2019. Quando è tornato libero.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: