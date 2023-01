Teo Mammucari via dalle Iene, a condurre ci sarà un interno. L’indiscrezione sulla lite dietro l’addio

Teo Mammucari non sarà più il conduttore del programma televisivo Le Iene. La sua assenza nell’ultima puntata di martedì aveva fatto sollevare qualche domanda tra gli spettatori dello show di Italia Uno. Ora a confermare l’allontanamento di Mammucari è la stessa Mediaset con un comunicato ufficiale. Nel documento pubblicato dall’emittente si legge che ora Mammucari «si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia 1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento». A prendere il suo posto, e affiancare Belen Rodriguez nella conduzione del programma, sarà il comico Max Angioni, che finora ha ricoperto il ruolo di ospite fisso. Nel comunicato pubblicato da Mediaset, però, non viene precisato il motivo dell’allontanamento di Mammucari da Le Iene. L’emittente tv, infatti, si limita a ringraziare il conduttore «per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana», augurando buon lavoro a Max Angioni, che «ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma», si legge nella nota. A svelare un possibile retroscena dell’allontanamento di Mammucari da Le Iene è il sito Dagospia, che racconta di una presunta «lite clamorosa» tra il conduttore e Davide Parenti, ideatore del programma.

Foto di copertina: ANSA / DANIEL DAL ZENNARO

