Roma, scontri tra anarchici e polizia: un agente ferito durante una manifestazione non autorizzata per il rilascio di Cospito

Ennesima protesta non autorizzata per chiedere l’interruzione del regime di 41 bis per Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame da oltre 100 giorni nel carcere di Sassari. A Roma, in Piazza Trilussa, un centinaio di manifestanti si è riunito senza avere l’autorizzazione della questura. Si sono registrati momenti di tensione con la polizia, durante i quali un agente è rimasto lievemente ferito al capo. Un gruppo di manifestanti ha cercato di forzare il cordone delle forze dell’ordine. I poliziotti, in assetto antisommossa, sono riusciti a respingere la carica, subendo però il lancio di bottiglie di vetro e fumogeni.

