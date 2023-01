Roma, i tifosi inseguono e minacciano di morte Nicolò Zaniolo

Alcuni tifosi della Roma hanno riconosciuto il calciatore Nicolò Zaniolo in auto nei pressi di Casal Palocco e lo hanno insultato e minacciato di morte. Fino all’intervento della polizia. La vicenda, raccontata dall’agenzia Ansa, è accaduta ieri notte. Il trequartista giallorosso ha chiamato le forze dell’ordine per farsi difendere. Nel frattempo, sempre nella notte, a Trigoria è stato affisso un altro striscione. “Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori… Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori!” è il testo firmato ‘ROMA‘, uno dei principali gruppi della Curva Sud. Secondo l’agenzia Agi i tifosi sotto casa di Zaniolo erano una quindicina e a chiamare la polizia è stato il team manager dei giallorossi.

