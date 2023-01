Bruxelles, accoltellamento in metropolitana a due passi dalle istituzioni Ue. Arrestato l’aggressore – Il video

Una persona ha attaccato con un coltello alcuni passeggeri all’interno della metropolitana di Bruxelles all’altezza della stazione Schuman, quella che serve nelle immediate vicinanze le sedi delle istituzioni europee. Ci sarebbe almeno un ferito, anche se altri testimoni parlano di tre. Tre mezzi del pronto soccorso sono arrivate sul posto insieme a diversi agenti della polizia, che hanno subito isolato la zona e arrestato il presunto aggressore – come è possibile vedere in un video condiviso su Twitter da un testimone. Non si conosce al momento il movente dell’agguato.

Foto d’archivio: EPA/OLIVIER HOSLET

