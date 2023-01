È morta a 45 anni Annie Wersching: l’attrice di “24” e “Timeless” lottava contro il cancro

È morta l’attrice Annie Wersching all’età di 45 anni. Lo ha annunciato il suo ufficio stampa e lo ha confermato il marito Stephen Full. Conosciuta per aver interpretato personaggi rilevanti in diverse serie televisive, come 24, Bosch e Timeless, l’attrice stava combattendo una battaglia contro il cancro da alcuni anni. La diagnosi le arrivò nel 2020, ma nonostante questo continuò a mandare avanti la sua carriera partecipando alla serie tv Star Trek: Picard. Wersching è nota anche per aver doppiato il videogioco The last of us. Neil Druckmann, il direttore creativo della nuova serie HBO Max The Last of Us, che si basa sul gioco, ha salutato pubblicamente l’attrice sui social. «Ho appena scoperto che la mia cara amica, Annie Wersching, è morta. Abbiamo appena perso una grande artista e un essere umano.Il mio cuore è in frantumi. I pensieri sono con i suoi cari», ha twittato.

La raccolta fondi per i figli e il saluto del marito

Ever Carradine, l’attrice di Handmaid’s Tale, ha organizzato una raccolta fondi su GoFundMe a sostegno dei figli e del marito «in modo che possano continuare a vivere la vita senza la pressione di dover lavorare subito». A seguito della diffusione della notizia, il marito ha rilasciato una dichiarazione alla Cnn: «Oggi c’è un vuoto nell’anima della mia famiglia. Ma ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Sapeva trovare la meraviglia anche nelle piccole cose. Non aveva bisogno di musica per ballare. Ci ha insegnato a non aspettare che l’avventura ti trovi. “Vai a trovarla. È dappertutto”. E noi la troveremo».

Leggi anche: