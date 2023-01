Jeremy Renner, la lunga fisioterapia a casa dopo l’incidente: «Queste 30 ossa rotte diventeranno più forti»

«Una tragedia per me e per la mia famiglia che è rapidamente diventata amore, unificatore e tangibile», ha scritto l’attore su Instagram

Jeremy Renner condivide un post su Instagram in cui mostra come procede la lunga riabilitazione dopo l’incidente violentissimo e quasi mortale che l’ha visto coinvolto. L’attore statunitense è stato investito da un gatto delle nevi fuori dalla sua casa nella zona del Lago Tahoe ed ha rischiato seriamente di morire, riportando contusioni su gran parte del corpo e rischiando di perdere una gamba per le ferite. «Gli allenamenti mattutini, i propositi: è cambiato tutto in questo nuovo anno così particolare», ha scritto il protagonista 52enne di Occhio di Falco, «tutto è partito da quella che è stata una tragedia per la mia famiglia, ed è rapidamente diventata amore, unificatore e tangibile. Voglio ringraziare tutti per i messaggi e la premura rivolti a me e alla mia famiglia, vi mando amore e riconoscenza. Queste trenta e oltre ossa rotte si ripareranno e diventeranno più forti esattamente come faranno l’amore e il legame con la mia famiglia e i miei amici. Mando amore e benedizione a tutti».

