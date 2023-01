L’attore Jeremy Renner rassicura i fan dall’ospedale: «Grazie, ma ora sono messo troppo male per scrivere»

L’attore statunitense Jeremy Renner, che domenica scorsa ha avuto un grave incidente mentre spalava la neve nel suo ranch sopra il lago Tahoe nelle montagne della Sierra Nevada, è ricomparso sui social per ringraziare i suoi fan. «Grazie a tutti per le parole gentili. Sono troppo conciato male per scrivere, ma esprimo a tutto il mio amore», ha scritto su Instagram, postando una foto in cui sembra ferito al volto. Come riporta la Bbc, l’incidente è avvenuto domenica 1° gennaio mentre il due volte candidato Oscar, protagonista 51enne di Occhio di Falco, spalava la neve nella sua casa. Il divo della Marvel sarebbe finito sotto uno spazzaneve di 6,5 tonnellate dopo aver aiutato con il macchinario un membro della sua famiglia ad uscire dal vialetto di casa.

Un tragico incidente

«Si è trattato di un tragico incidente», ha detto lo sceriffo della contea secondo il quale l’attore sarebbe rimasto gravemente ferito «dopo essere stato investito dal suo stesso spazzaneve, utilizzato per liberare un membro della famiglia che è rimasto bloccato in un metro di neve fresca il giorno di Capodanno». «Dopo essere riuscito a rimorchiare il veicolo – continua lo sceriffo – Renner è sceso dal suo gatto delle nevi per parlare con il suo familiare e il Pistenbully ha iniziato a muoversi. Nel tentativo di fermarlo, il signor Renner ha cercato di risalire al posto di guida. E a questo punto è stato investito», ha concluso. Dopo l’incidente l’attore di The Avengers è stato trasportato in aereo in un vicino ospedale dove è stato sottoposto – scrive l’emittente Usa – a due interventi chirurgici per curare le ferite riportate, tra cui un trauma toracico da corpo contundente e lesioni ortopediche. L’attore è diventato famoso per l’interpretazione del supereroe Clint Barton, noto come Occhio di Falco, nei film Marvel e per il suo ruolo nella serie di film Mission Impossible.

