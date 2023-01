Bergamo, la partita all’oratorio finisce in rissa. E i genitori invadono il campo – Il video

Doveva essere una semplice partita di calcio all’oratorio, ma si è trasformata in uno scontro in stile far west. Domenica 22 gennaio, sul campo da calcio dell’oratorio San Giovanni Bosco di Nese, in provincia di Bergamo, si sono sfidate le squadre Oratori Alzanese e Tritium Calcio: una sfida valida per gli ottavi di finale di una campionato locale di calcio giovanile. Negli ultimi minuti di gara, dopo che i padroni di casa hanno segnato il quarto gol della giornata, un violento fallo di gioco dà il via agli scontri. Tra i giocatori in campo cominciano a partire calci e pugni, mentre la rissa si allarga velocemente anche sugli spalti fino a coinvolgere genitori e dirigenti delle società (alcuni dei quali scavalcano addirittura la recinzione ed entrano in campo). le immagini riprese nel video di uno dei testimoni parlano da sole. A confermare la ricostruzione di quanto accaduto è anche un comunicato degli stessi organizzatori del torneo: «Al 50esimo minuto del secondo tempo, dopo la segnatura della quarta rete della società Oratori Alzanese è scoppiata una rissa tra i calciatori delle due squadre nella quale non si è potuto identificare i responsabili denotato il caos generatosi». Ed è forse proprio per la difficoltà nel risalire ai responsabili che le sanzioni disposte per le due squadre si sono limitate (almeno per ora) a una semplice multa: 120 euro per l’Alzanese e 170 euro per la Tritium calcio.

