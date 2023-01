Maxi-rissa al derby napoletano di calcio a 5, la follia in campo alla fine della partita in serie A – Il video

«Una brutta pagina per il nostro futsal» ha scritto in una nota la Divisione calcio a 5 promettendo provvedimenti disciplinari

È finito in rissa il derby nella serie A di calcio a 5 a Nocera Inferiore tra il Real San Giuseppe e il Napoli, vinto dagli ospiti per 2-1. Le scene degli scontri sono rapidamente diventate virali, arrivate anche sui social del deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto le immagini da alcuni tifosi presenti al PalaCoscioni. «Una brutta pagina per il nostro Futsal», ha scritto in una nota la Divisione Calcio a 5 che promette provvedimenti contro i protagonisti delle violenze.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: