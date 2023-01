Hulk Hogan «non sente più le gambe». La storia della leggenda del wrestling: «Tagliati tutti i nervi degli arti inferiori»

La leggenda del wrestling Hulk Hogan «non sente più le gambe». Terry Eugene Bollea (il vero nome del lottatore americano) «ora cammina con enorme fatica, appoggiandosi a un bastone». A farlo sapere è stato il suo ex collega e ancora amico Kurt Angle che nel suo podcast ha rivelato il contenuto di una difficile conversazione tra i due, avvenuta a metà gennaio, durante le celebrazioni per il 30° anniversario della WWE Raw. «Hogan è stato nuovamente operato alla schiena. Gli sono stati tagliati i nervi della parte inferiore del corpo», ha rivelato Angle. «Ora non la sente più, quindi deve usare il bastone per camminare. Pensavo che usasse il bastone perché aveva dolore alla schiena ma non ha alcun dolore, non sente nulla». E ancora: «Mi dispiace davvero per Hulk. Ha messo il suo cuore e la sua anima in questo business, che però se lo è divorato». Il leggendario lottatore degli anni ’80, ha tenuto incollati milioni di appassionati, diventando un’icona del wrestling anche oltreoceano. Ma le fatiche contro la sua salute per il 69enne non sono cosa nuova: nel corso della sua carriera Hogan si è sottoposto a 25 operazioni chirurgiche per i danni provocati da una vita passata sul ring. Un campo di combattimento in cui molto dello show era recitato, ma che che ha comunque fatto prendere ai lottatori diversi e ripetuti colpi. Nel 2021 era stato lui stesso a spiegare come la sua schiena fosse piena di metallo, come dopo 8 operazioni avesse perso 8 centimetri di altezza: «Le mie ginocchia sono finte, i fianchi sono finti, la schiena è piena di metallo, così come parte della mia faccia». Ritiratosi dal ring all’età di 60 anni, Hogan viene riconosciuto come un simbolo di un’epoca: «Hulk è il nome e il volto dell’azienda. È il ragazzo che ha rivoluzionato il wrestling professionistico»., ha continuato a spiegare l’amico ed ex avversario Angle. Uno dei sui ultimi post su Instagram lo ritrae in piede mentre canta al karaoke, senza nessun accenno ai grossi problemi di salute rivelati dal collega.

Leggi anche: