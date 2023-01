Assalto alla Cgil, altre due condanne: 7 anni al capo ultras juventino considerato vicino a Forza Nuova

Altre due condanne e un patteggiamento per l’assalto alla sede della Cgil il 9 ottobre del 2021 dopo una manifestazione indetta per protestare contro il green pass. Il gup del Tribunale di Roma, al termine di un processo con rito abbreviato, ha inflitto sette anni e due mesi a Claudio Toia, vicino agli ambienti degli ultras juventini – parte del gruppo “Antichi valori” – e ritenuto dagli inquirenti vicino a Forza Nuova, e cinque anni e mezzo a Mirko Passerini. Accolto invece il patteggiamento a quattro anni e mezzo per Emiliano Esperto. Il reato contestato è devastazione e saccheggio in concorso. La scorsa settimana il giudice per le udienze preliminari aveva già condannato col rito abbreviato tre persone.

