Assalto alla Cgil, condannati tre dei responsabili: sconteranno dai 4 ai 6 anni per devastazione e resistenza a pubblico ufficiale

Il giudice per le udienze preliminari ha condannato col rito abbreviato tre persone per l’assalto alla sede della Cgil di Roma del 9 ottobre 2021. Andrea Savaia, genovese di 54 anni, è stato condannato a sei anni, Maurizio Ciocca e Daniel De Filippis, romani, a quattro anni. Nei confronti di Savaia, legato ai movimenti No green pass e già posto agli arresti domiciliari, il pm contestava i reati di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale. Per Ciocca e De Filippis, per cui era scattato l’obbligo di firma, il capo d’imputazione era quello di devastazione.

Foto: ANSA/CECILIA FERRARA – Un momento della manifestazione “No Green pass” del 9 ottobre 2021 degenerata in assalto contro la sede nazionale della Cgil

