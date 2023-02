I tifosi della Roma dopo la lettera di Zaniolo, lo striscione che conferma il gelo – La foto

«Per noi indossare quella maglia vuol dire onorarla. Per noi baciare quella maglia significa non tradirla». Così, con uno striscione mostrato durante la partita di Coppa Italia contro la Cremonese, i tifosi della Roma si rivolgono a Nicolò Zaniolo dopo la lettera di questa sera in cui l’attaccante ha a teso una mano alla società e agli ultrà in cerca di una riconciliazione. Zaniolo ha confessato di essersi «sentito abbandonato» e impaurito dalla reazione di alcuni tifosi che sono arrivati a minacciarlo di morte e a seguirlo fino sotto casa dopo i suoi tira e molla con la società, dalla quale il calciatore aveva chiesto di essere ceduto, salvo poi rifiutare il trasferimento al Bournemouth. E pare che i tifosi non abbiano cambiato idea sul comportamento del giocatore classe 1999. «L’AS Roma è sacra», si legge in uno striscione che spicca tra le bandiere giallorosse della curva Sud dell’Olimpico. Il messaggio dei tifosi è chiaro. Rimane da vedere cosa deciderà la società sull’autore del gol che lo scorso 25 maggio a Tirana ha consegnato alla squadra di Mourinho la sua prima Conference League stendendo il Feyenoord, ma che ora si trova fuori rosa.

In copertina: TWITTER / Il Romanista | La curva Sud mostra lo striscione durante Roma Cremonese

