Basta spremuta di arancia: non bevetele se tenete alla linea – Il video

Via dalla dieta la spremuta di arancia: per farne una servono tre frutti e sono pieni di zucchero che non consentirà mai di tirare giù qualche chilo. Il consiglio è del nutrizionista e biologo Sacha Sorrentino, che risponde così durante una diretta Instagram alle richieste della sua “cliente” Bianca Guaccero. Per Sorrentino tutta la frutta è a rischio per chi vuole dimagrire, e se proprio non se ne riesce a fare a meno meglio mangiarla quando è un pizzico acerba: più è matura, più mette in circolo zuccheri. In tutta la diretta il nutrizionista smonta molte delle certezze di Guaccero. Spiegando ad esempio che per le persone un po’ rotonde con il fisico che lui definisce «a mela» (quelle che mettono il grasso in faccia e nella pancia) è preferibile mangiare più carboidrati la sera, quando l’ideale è un piatto di pasta «e non», spiega Sorrentino, «una porzione da 40-50 grammi come spesso mi chiedono: così non passa la fame e non si risolve nulla». Invece in quel caso un eccesso di proteine la sera si traduce in maggiori grassi non smaltiti dal fisico. Quanto alle arance di cui faceva uso quotidiano la Guaccero, secondo il nutrizionista non fanno male per chi allena il fisico tutti i giorni, ma sono decisamente sopravvalutate per i benefici: «Non hanno così tanta vitamina C come si crede. Se hai bisogno di quella molto meglio mangiare peperoni».

