Ucraina, Zelensky sull’entrata in Ue: «Meritiamo negoziati di adesione già da quest’anno» – Il video

«Il nostro Paese devastato dalla guerra, merita di iniziare i negoziati di adesione all’Ue già quest’anno». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video messaggio serale alla nazione. Un’affermazione che arriva in una giornata importante per il dialogo tra Kiev e Bruxelles: poche ore fa la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha incontrato il presidente per ribadire il suo sostegno all’Ucraina e discutere dell’adesione del Paese alla casa comune europea. Nella giornata di domani 3 febbraio, si terrà a Kiev anche il vertice Ue-Ucraina con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel riguardo agli ultimi sviluppi del conflitto. «Solo insieme un’Ucraina forte e un’Unione europea forte possono proteggere la vita che apprezziamo», ha continuato Zelensky, precisando che «l’ulteriore integrazione dovrebbe dare energia e motivazione alla nostra gente per combattere nonostante eventuali ostacoli e minacce». Il leader ucraino ha poi invitato le nazioni ad aumentare la pressione globale sulla Russia: «Il nemico è in una fase specifica in cui la sconfitta strategica della Russia è già chiara. Ma tatticamente, hanno ancora le risorse per tentare azioni offensive».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: