Paura per Bianca Balti a Los Angeles, la modella in lacrime: «Un uomo armato vicino alla scuola di mia figlia…» – Il video

«La scuola ha mandato un messaggio dicendo che a causa di un’attività della polizia nell’area della scuola di Mia, i bambini erano stati tutti chiusi in classe. Il mio cuore si è fermato». È visibilmente scossa Bianca Balti mentre racconta sui social quello che è appena successo nella scuola della figlia minore a Los Angeles, in California. La modella vive da qualche tempo negli Stati Uniti e nel video alterna, con le lacrime agli occhi, frasi in italiano ad altre in inglese. «Il lato meno cool di vivere in America è che ho appena ricevuto un messaggio dalla scuola in cui mi dicevano che hanno messo i bambini in lock-up, chiusi in classe, perché c’era dell’attività della polizia vicino alla scuola. Il mio cuore è esploso di paura. Questo è il lato oscuro del vivere in questo fot**o Paese», si sfoga Balti. A far scattare la procedura d’emergenza pare che sia stata la presenza di un uomo armato nelle vicinanze dell’istituto. «Per fortuna non è successo niente – aggiunge la modella -. Però l’idea che mia figlia di 7 anni quando suona l’allarme a scuola deve di corsa correre in classe e chiudersi a chiave è da pazzi».

