Milano, il presidio anarchico diventa corteo non autorizzato. Slogan per Cospito, ferito un cameraman – Il video

Il presidio organizzato in piazza Duca d’Aosta a Milano a sostegno di Alfredo Cospito, l’anarchico in regime di carcere duro attualmente nella casa di reclusione milanese di Opera, si è trasformato in un corteo non autorizzato che sta marciando lungo viale Tunisia, nei pressi della Stazione Centrale. Circa 200 partecipanti sfilano guidati in testa da uno striscione nero con la scritta bianca in cui si legge: «Contro il 41bis – Per un mondo senza galere. Libertà per tutte e tutti». A precedere i manifestanti, i poliziotti in tenuta antisommossa, che stanno monitorando la situazione seguendo il corteo, non preannunciato in Questura, e che ha bloccato il traffico della città. Un paio di fumogeni sono stati lanciati nei confronti di fotografi e cameramen che seguono la manifestazione: un operatore tv, dipendente di un service legato a Mediaset, è stato colpito alla testa senza riportare conseguenze gravi. Una seconda protesta è prevista per sabato alle 14.30 fuori dal carcere di Opera, dove i manifestanti si erano già radunati martedì sera scandendo cori e lanciando sassi contro le forze dell’ordine.

ANSA/MOURAD TOUATI BALTI | Lo striscione nero con la scritta bianca al corteo di Milano

