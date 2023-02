Nerano, scomparso bambino di 3 anni. Ricerche in corso: indossava un pigiama blu ed era senza scarpe

A Nerano, nel comune di Massa Lubrense in provincia di Napoli è scomparso un bambino di 3 anni. A denunciare la scomparsa del piccolo Gennaro Rotoli è stata la madre, che ha spiegato ai Carabinieri che il bambino si sarebbe allontanato dall’abitazione in via Amerigo Vespucci intorno alle 9 di mattina. Al momento della scomparsa, indossava un pigiama blu e i calzini, ma era senza scarpe. Al momento sono in corso le ricerche: sul posto è arrivata una squadra del Soccorso alpino e altre squadre di soccorritori stanno arrivando in queste ore, tra le quali un’unità cinofila molecolare. I Vigili del fuoco stanno intervenendo anche con un elicottero per le ricerche dall’alto. Intanto diversi cittadini di Massa Lubrense si sono uniti ai soccorritori come volontari per aiutare. «Sono tanti i cittadini che già sono in strada e altri che stanno dando la loro disponibilità», ha detto all’Ansa il sindaco Lorenzo Balducelli, «noi ci stiamo raccordando con la Prefettura ed ora mi sto recando anche io sul posto».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: