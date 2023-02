Per la Asl era «cieco assoluto», beccato a guidare dai finanzieri: quanto aveva incassato con la pensione di invalidità

Per la commissione provinciale sanitaria di Padova era un «cieco assoluto», ma è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre era alla guida di un automobile. Le fiamme gialle di Padova, su delega della Procura locale, hanno eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di circa 200 mila euro percepiti indebitamente come pensione di invalidità civile. A svelare la truffa dell’uomo è stata un’indagine della compagnia di Piove di Sacco (Padova), che ha eseguito analisi documentali, appostamenti e pedinamenti. Il finto invalido è stato fermato proprio mentre era alla guida dell’automobile intestata al figlio, poco dopo che gli agenti lo avevano visto aggirarsi, senza alcun aiuto, all’interno di un ospedale. L’uomo è stato denunciato per l’ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, con contestuale proposta di misura cautelare, accolta dal Gip.

Foto di copertina: ANSA / GUARDIA DI FINANZA

