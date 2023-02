Ucraina, il missile in diretta alle spalle del reporter Claudio Locatelli: «Hanno colpito durante le operazioni di soccorso» – Il video

Il freelance bergamasco Claudio Locatelli ieri, 2 febbraio, ha ripreso in diretta l’arrivo di un missile alle sue spalle in pieno centro a Kramatorsk, in Ucraina. «Dopo il collegamento questo è ciò che è successo: hanno colpito due volte durante le operazioni di soccorso, mentre tanti pompieri ed operatori provavano a salvare più persone possibili da sotto le macerie dell’edificio colpito la notte prima», ha dichiarato il reporter sui suoi social. L’area nei dintorni, riferisce Locatelli, è «residenziale, fortemente abitata». Nel filmato si vedono una serie di garage completamente distrutti dai missili. Sono diversi gli attacchi russi che stanno colpendo diverse regioni ucraine. Locatelli è in Ucraina da quando è iniziato il conflitto e da sempre si definisce un «giornalista combattente». In più occasioni è rimasto ferito. L’ultima in ordine di tempo, lo scorso 20 dicembre era stato colpito in un raid missilistico a Cherson. Il Kyev Independent annuncia che ci sono stati almeno due morti a Kramatorsk e Bakhmut. Nelle ultime 24 ore sono state uccise 6 persone e ferite altre 19 in 9 oblast ucraini: Donetsk, Cherson, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk e Lugansk.

CLAUDIO LOCATELLI / Frame del missile in arrivo a Kramatorsk, Ucraina, 3 febbraio

