Un pallone spia cinese sorvola gli Usa. Il Pentagono: «È sopra una base nucleare» – Il video

Un oggetto che è stato identificato come un pallone spia cinese sta sorvolando gli Usa. A renderlo noto è il Pentagono, che fa sapere di aver deciso di non abbatterlo a causa dei danni a persone, edifici e alla rete elettrica che potrebbe causare cadendo. Il pallone si trova nello spazio aereo dello Stato del Montana, e ha raggiunto la Malmstrom Air Force Base, uno dei tre campi militari in cui gli Stati Uniti hanno missili nucleari. Secondo il rilevazioni, il pallone sta volando al di sopra del traffico aereo. Nelle scorse ore, riporta il Guardian, anche il Canada ha reso noto di aver individuato un pallone spia, che pare essere lo stesso che ora si trova al di là del confine tra i due Paesi nordamericani. Le autorità canadesi hanno fatto sapere che stanno collaborando con quelle statunitensi per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il percorso del pallone spia

Gli Usa sono «molto sicuri» che si tratti di un pallone spia cinese che sta sorvolando obiettivi sensibili per raccogliere informazioni, ha fatto sapere un alto funzionario della Difesa citato dall’Ansa. «È chiaro che l’intento di questo pallone è la sorveglianza», ha detto l’uomo. L’oggetto è sotto osservazione già da due giorni. Era stato già avvistato in Alaska. Da cui è passato – si presume – dopo aver attraversato l’Oceano Pacifico che separa la Cina dagli Usa. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha convocato una riunione di alti dirigenti militari e della Difesa per determinare la gravità della minaccia portata dal pallone. E prevedere adeguate misure di risposta. Queste sono state sottoposte mercoledì al presidente Joe Biden.

Le informazioni sensibili

Gli ufficiali statunitensi hanno contattato d’urgenza le controparti cinesi per comunicare loro la gravità della situazione. «Questo tipo di attività è stata osservata in precedenza negli ultimi anni. Una volta individuato il pallone, il governo statunitense ha agito immediatamente per proteggere la raccolta di informazioni sensibili», ha reso noto il segretario stampa del Pentagono, il generale di brigata Patrick Ryder. Al momento, però, pare che il pallone non sia in grado di offrire alla Cina molte più informazioni di quanto già fanno i satelliti.

