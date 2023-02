Canada, abbattuto nuovo «oggetto non identificato». È il terzo allarme sui cieli del Nordamerica in dieci giorni

Nuovo abbattimento di un «oggetto non identificato», questa volta nei cieli del Canada settentrionale, il giorno dopo quello in Alaska colpito dalle forze di difesa Usa su ordine del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il premier canadese, Justin Trudeau, ha ordinato di abbatterlo dopo che il comando di difesa aerospaziale nordamericano (Norad) lo aveva individuato «ad alta quota». «Ho parlato con il presidente Biden questo pomeriggio. Le forze canadesi ora recupereranno e analizzeranno il relitto dell’oggetto (non identificato, ndr). Grazie al Norad per aver sorvegliato il Nord America», ha scritto su Twitter, Trudeau. Sono entrati in azione i caccia di entrambi i Paesi e alla fine l’oggetto è stato centrato da un missile lanciato da un F22. Nel frattempo, è ancora mistero su quello non identificato, colpito venerdì, 10 febbraio, su ordine di Biden poiché volando a 12 mila metri, «poneva una ragionevole minaccia al traffico aereo civile».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: