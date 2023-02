Usa, mistero «oggetti volanti», la Casa Bianca accusa la Cina: «Ha un programma militare per raccogliere informazioni d’intelligence»

Il mistero dei cieli si infittisce. Non sono passate nemmeno 24 ore dall’abbattimento del quarto «oggetto non identificato» nello spazio aereo nordamericano che iniziano ad arrivare le prime informazioni sulla natura degli Ufo (unidentified flying object) abbattuti dalle forze di difesa: quello sopra i cieli dell’Alaska, quello del Canada e, infine, quello sopra il lago Huron. Gli Stati Uniti hanno infatti stabilito che la Cina ha «un programma di palloni che volano ad alta quota per raccogliere informazioni di intelligence collegato all’esercito cinese». Ne è certo il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, secondo il quale l’amministrazione Biden «sta studiando con attenzione» il programma di Pechino. Una dichiarazione, quella di Kirby, che va a confermare la ricostruzione fatta ieri dal capogruppo dei Repubblicani al Senato, Chuck Schumer, per cui gli oggetti in questione sarebbero «palloni aerostatici», proprio come quello di provenienza cinese, utilizzati per scopi di spionaggio. Schumer non ha specificato se gli ultimi due oggetti fossero anch’essi cinesi, ma ha aggiunto che secondo le sue informazioni Pechino sta probabilmente utilizzando una vera e propria «batteria di palloni», dispiegati «probabilmente in tutto il mondo». Rispetto al pallone-spia di provenienza cinese, però, fa sapere Kirby, i tre nuovi oggetti abbattuti nei giorni scorsi dal Pentagono «volavano ad una quota più bassa» e «ponevano un rischio per il traffico aereo commerciale». Motivazione, questa, che ha spinto il Pentagono ad abbatterli. Quanto al recupero dei detriti, il funzionario statunitense ha spiegato che le operazioni sono ostacolate «dalle condizioni meteo e dalle acque gelate» nelle quali sono cadute. Tuttavia, per quanto riguarda la traiettoria degli Ufo, Kirby è sicuro: «I palloni spia cinesi hanno attraversato decine di Paesi in più continenti in tutto il mondo, inclusi alcuni dei nostri più stretti alleati», ha detto durante un briefing alla Casa Bianca.

