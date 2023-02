Stati Uniti, abbattuto un altro oggetto non identificato in volo sul lago Huron: è il quarto in meno di due settimane

Continua la tensione sui cieli del mondo. Ieri, in Canada, il primo ministro Justin Trudeau ha annunciato l’abbattimento di un Ufo, ovvero un unidentified flying object. Oggi, 12 febbraio, la Cina ha dato inizio ai preparativi per colpire un oggetto non identificato in volo sulle acque del Mar Giallo, nei pressi della città di Rizhao, nella provincia settentrionale del Shandong. Quando in Italia è sera, dall’America arriva la notizia di un altro abbattimento: il Pentagono ha dato l’ordine di distruggere un presunto pallone-spia che sorvolava il lago Huron, al confine tra Stati Uniti e Canada. È il quarto oggetto abbattuto in meno di due settimane nello spazio aereo nordamericano. Al momento, le emittenti televisive Usa non hanno parlato di danni collaterali rispetto all’operazione. I detriti, caduti nel lago, saranno recuperati dalle forze militari statunitensi.

