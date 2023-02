Usa, il giallo degli oggetti volanti abbattuti. Biden ammette: «Tre non sappiamo che cosa siano»

La Casa Bianca esclude legami con la Cina per i tre oggetti non identificati, ma anche lo stesso presidente Usa non ha ancora fornito una spiegazione su che cosa fossero

«Non sappiamo ancora cosa siano i tre oggetti abbattuti la settimana scorsa ma al momento nulla fa pensare che siano legati alla Cina». Così Joe Biden, dalla Casa Bianca, commenta l’abbattimento da parte degli Stati Uniti e del Canada di tre oggetti non identificati che volavano sui cieli del Nordamerica. Uno era stato avvistato sopra il lago Huron, un altro sull’Alaska, e uno sui cieli del Canada. I tre non avrebbero a che vedere con il pallone-spia cinese, che invece è stato colpito da un missile lanciato da un caccia militare mentre si trovava nello spazio aereo antistante la costa della Carolina del Sud. Nessuno dei quattro ha toccato terra integro. «Ho ordinato di abbatterli perché rappresentavano un rischio per il traffico aereo», spiega Biden, che è molto chiaro nei confronti di chi volesse far librare in volo qualcosa nei cieli statunitensi. «Darò ordine di abbattere qualsiasi oggetto volante che rappresenti un rischio per gli Stati Uniti». E infatti, l’amministrazione Biden è al lavoro «per stabilire nuovi parametri per l’identificazione di oggetti volanti».

«Non mi scuso con la Cina»

Il presidente degli Usa, poi, ha parlato nello specifico del pallone-spia cinese. Fermo restando che non è intenzionato a scusarsi, Biden ha spiegato di non volere il conflitto con Pechino, motivo per il quale l’inquilino della Casa Bianca continuerà a dialogare con Xi-Jinping. Ad ogni modo, ha aggiunto: «L’abbattimento del pallone-spia è stato un chiaro segnale alla Cina». Da suo canto Pechino aveva dichiarato che quello che sorvolava il Montana non sarebbe stato un pallone-spia, ma piuttosto uno strumento per effettuare rilevazioni meteorologiche che il vento avrebbe inavvertitamente trasportato sui cieli degli Usa.

