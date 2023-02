A cosa sparano gli Usa? I palloni spia e gli “oggetti volanti non identificati” che volano da anni sui cieli d’America

Hanno attraversato più continenti in tutto il mondo. Erano già passati sui cieli degli Usa. E fanno parte di un piano per il controllo del Near Space

Era un piccolo pallone metallico con un carico non identificato quello abbattuto dagli Usa sui cieli del Canada sabato scorso. In precedenza l’oggetto era stato descritto, anche dal governo canadese, come di forma cilindrica. Una parte significativa dei detriti del pallone spia cinese caduta al largo della South Carolina dopo essere stato abbattuto dagli Stati Uniti è invece stata recuperata. Tra i detriti recuperati da una nave di salvataggio grazie a una gru arrivata nella zona venerdì c’è anche parte del carico sotto al pallone. Del peso di circa una tonnellata. Mentre quello che sorvolava l’Alaska dopo l’impatto è sceso lentamente verso il mare, quello sul lago Huron era grande quanto una piccola automobile. Ma cosa sono gli oggetti volanti non identificati che sorvolano gli Usa? Che differenza c’è tra i palloni-spia e gli ultimi apparecchi intercettati? E cosa c’entra la Cina?

Gli Ufo

Il pallone spia cinese era invece grande quanto tre autobus. Il velivolo abbattuto sul Michigan avrebbe una struttura ottagonale, mentre quello distrutto sui cieli del Canada cilindrica. «Abbiamo stabilito che Pechino ha un programma di palloni che volano ad alta quota per raccogliere informazioni di intelligence collegato all’esercito cinese», ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby. Aggiungendo che i palloni-spia cinesi hanno attraversato decine di Paesi in più continenti in tutto il mondo, inclusi alcuni dei nostri più stretti alleati. Il Consiglio per la sicurezza nazionale ha escluso la possibilità che l’Air Force abbia abbattuto oggetti “alieni”: «È roba fabbricata su questa nostra terra». Il Corriere della Sera spiega oggi che droni e palloni di vario genere sono utilizzati per ricognizione ormai di routine. Servono a catturare informazioni. Il Norad ha ammesso di essere stato preso in contropiede dal pallone-spia cinese. Almeno altri quattro erano già passati sui cieli americani. Tre ai tempi di Trump e uno all’inizio della presidenza Biden.

Il Near Space

Il quotidiano spiega il cambio di prospettiva. I palloni e gli Ufo sono strumenti della nuova sfida per il controllo del Near Space. Ovvero lo spazio tra la superficie della terra e l’orbita bassa. Una fascia sopra le quote degli aerei civili e militari ma sotto quella dei satelliti. I palloni e i droni costano meno. E a volte possono mandare messaggi più dettagliati. Nel 2019 lo scienziato cinese Wu Zhe dichiarò che un «dirigibile» sviluppato in Cina aveva navigato intorno al globo. Incluso lo spazio nordamericano a 18 mila metri di quota. Secondo il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg il pallone rientra in un modello: « La Cina, e anche la Russia, stanno aumentando la loro attività di intelligence e sorveglianza dei Paesi alleati, con molte piattaforme». Per questo i paesi della Nato stanno pensando ad aumentare la loro cooperazione nello spazio. Con l’avvio di una «rete virtuale di satelliti nazionali e commerciali per aumentare la capacità di sorveglianza e intelligence».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: