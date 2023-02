Cospito e 41 bis, manifestazioni anarchiche a Roma e Milano. Sassi e fumogeni contro il carcere di Opera – La diretta

Gli anarchici protestano oggi sabato 4 febbraio per esprimere il loro sostegno al loro compagno Alfredo Cospito, recluso al 41 bis nel carcere milanese di Opera e da oltre 100 giorni in sciopero della fame contro il carcere duro. Di fronte alla struttura penitenziaria alle porte di Milano si è riunito un presidio di sigle anarchiche. Sul prato, a presidiare la situazione, anche la polizia penitenziaria e i Carabinieri in assetto antisommossa. Sugli striscioni dei circa 200 manifestanti si legge: «Contro il 41 bis. Per un mondo senza galere. Libertà per tutti e tutte». Lasciato il prato, tra fumogeni, cori e striscioni, il corteo si è avvicinato all’edificio per rivolgere un saluto a tutti i detenuti. In realtà sono stati tirati fumogeni e sassi contro la prigione. Prima, avevano insultato le forze dell’ordine: «Servi della questura e dello Stato», accusato di «tortura» del 41bis. Già ieri, a Milano, nel presidio non autorizzato degli anarchici è rimasto ferito un cameraman.

A Roma

Gli stessi messaggi vengono lanciati negli stessi minuti anche nella manifestazione di Roma. «Il carcere uccide e lo stato tortura» si legge sugli striscioni affissi davanti ai cancelli dei giardini di piazza Vittorio, dove è in corso un sit-in. Tra i gruppi presenti anche centri sociali come lo Strike e collettivi studenteschi della Sapienza. Dai giardini, il corteo intende muoversi verso la zona est della capitale sempre ribadendo i capisaldi della protesta, coordinata a quella nel capoluogo meneghino. «Al fianco di Alfredo, contro 41 bis ed ergastolo ostativo». E ancora: «Hanno detto che siamo in combutta con la mafia, ma non hanno capito il significato della nostra lotta. Il carcere di Opera è un lager».

Foto di copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI – Alcuni degli striscioni esposti davanti ai cancelli dei giardini di piazza Vittorio a Roma per il corteo anarchico in solidarietà ad Alfredo Cospito – 4 febbraio 2023.

