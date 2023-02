Padova, la maestra indagata per maltrattamenti a un bimbo autistico: «L’ha colpito con una ginocchiata»

Una maestra è indagata per maltrattamenti nei confronti di un bambino autistico a scuola a Padova. I fatti si sarebbero svolti in una scuola della Bassa da settembre al 20 dicembre, quando è intervenuta la polizia. Il Gazzettino racconta che il pubblico ministero Giorgio Falcone, nei giorni scorsi ha fatto recapitare all’indagata l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia. L’insegnante dovrà rispondere di maltrattamenti. Tra le accuse, la maestra avrebbe la maestra avrebbe «più volte strattonato l’alunno, trascinandolo per un braccio». L’avrebbe anche messo «forzatamente seduto su una sedia e trattenerlo lì, anche contro la sua volontà». L’insegnante avrebbe anche «buttato giù una torre di mattoncini pazientemente costruita dal bimbo, la cui reazione è stata quella di mordersi il braccio. In quella circostanza, l’insegnante non sarebbe nemmeno intervenuta per interrompere l’atto di autolesionismo, limitandosi poi a dire al bimbo di coprirsi il braccio con la manica del maglione». Infine, avrebbe “strappato dalle mani un foglio di carta dove il piccolo stava disegnando, provocando una reazione aggressiva di quest’ultimo. Nell’occasione lo avrebbe anche colpito con una ginocchiata al corpo. La procura ha inviato l’avviso di conclusione indagini alla maestra.

