Spruzzava lo spray sulla figlia di 16 mesi per farla ricoverare: arrestata la madre 29enne

Da quando aveva due mesi la bambina veniva continuamente visitata in ospedale a causa di gravi irritazioni e sanguinamenti, di cui i medici non riuscivano a trovare una spiegazione

Continue visite in ospedale, nel corso di mesi, con forti e inspiegabili irritazioni sulle braccia e sul corpo di una bambina appena 16 mesi. Tre volte i medici le avevano esaminate e per tre volte non erano riusciti a capire cosa fosse successo alla piccola che aveva problemi appena due mesi dopo la nascita. Alla quarta visita, in un ospedale a Milano, gli agenti della Squadra mobile, che erano stati allertati dai sospetti dei medici, hanno accertato che a provocare le irritazioni era la madre della piccola, spruzzandole addosso quantità eccessive di deodorante al borotalco tanto da rendere necessarie le cure ospedaliere. La donna, una 29enne del Varesotto, è stata arrestata in custodia cautelare, con l’accusa di maltrattamenti aggravati in seguito alle indagini coordinate dal Dipartimento che tutela minori e fasce deboli della Procura di Milano.

Ricoverata per 20 giorni, ma non guariva

Si ipotizza che la donna provocasse le irritazioni intenzionalmente, in modo che la bimba venisse ricoverata. Non è escluso che la madre possa soffrire di problemi psichici. A confermare che era proprio la donna a spruzzare il deodorante sulla bambina sono state e telecamere che gli investigatori avevano piazzato in ospedale. La bambina, infatti, era ricoverata da oltre due settimane, ma le macchie sulla pelle non guarivano, e anzi, spesso sanguinavano, riporta il Messaggero. La 29enne verrà sottoposta domani all’interrogatorio di garanzia. La madre dovrà riferire di fronte alla gip Patrizia Nobile. Nel frattempo, la piccola è stata affidata ai servizi sociali.

