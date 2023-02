Tim down e cyber-attacco, tifosi in ansia per Inter-Milan. Dazn mette le mani avanti: «Problema dell’operatore, che è al lavoro per risolverlo»

Manca poco all’inizio di una delle partite più attese del campionato italiano, certamente la più attesa a Milano: il derby tra Inter e Milan, accesosi di nuova verve sportiva dopo la lotta serrata tra le due squadre per lo scudetto nell’ultimo campionato. Il Napoli pare in fuga per lo scudetto di quest’anno, ma la stagione è ancora lunga, e il secondo posto è comunque un traguardo ghiotto. Peccato che a poche ore dalla stracittadina di Milano l’Italia sia stata colpita da due fenomeni sulle cui possibili interconnessioni non c’è al momento chiarezza: il crollo della connettività della rete Internet, con i server di Tim particolarmente colpito, ed il “massiccio” attacco hacker ai danni di decine di sistemi nazionali segnalato dall’Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Quanto basta, viste le numerose precedenti esperienze di disservizi nello streaming delle partite di Serie A su Dazn, per allarmare i tifosi delle due squadre per la visione del match, trasmesso in esclusiva dalla rete concorrente di Sky. Sui social media proliferano i messaggi di “denuncia anticipata” dei possibili disservizi, tenuto conto che lo streaming di Dazn si appoggia proprio sulla rete della ex Telecom Italia. «In un paese serio, la Serie A avrebbe già chiamato Sky chiedendo se per favore trasmettono Inter-Milan perché gli incompetenti di Dazn e Tim hanno fatto l’ennesimo casino», attacca su Twitter Daniele Viotti, attivista, già eurodeputato Pd e tifoso dei nerazzurri – intercettando l’ansia di migliaia di tifosi che già temono di rivedere sullo schermo la famosa “rotellina” della connessione lenta o assente, magari proprio sul più bello della partita.

Nei mesi scorsi, a seguito dei disservizi, Dazn ha acconsentito a rimborsare gli utenti danneggiati, e ha assicurato alle autorità competenti di essere al lavoro per rafforzare la solidità della rete su cui poggia il suo servizio di streaming delle partite di Serie A con un centro di controllo basato in Italia. Basterà nel giorno del Timdown? Nel dubbio, a poche ore dal derby, il canale tv tramite i suoi account social ha messo le mani avanti, indicando che il problema di connessione di rete riguarda Tim, ed è sul “partner” che grava la responsabilità di risolverlo. «Sono in corso segnalazioni sulla presenza di problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno creando disservizi ai suoi clienti e, conseguentemente, anche ad alcuni clienti DAZN. Il partner è al lavoro per risolverli», recita il messaggio. Che moltiplica i brividi sulla pelle di interisti e milanisti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: