Tim down, problemi di rete in tutta Italia: connettività crollata al 26% della capacità nazionale. Ecco cosa sta succedendo

L’Italia è nel bel mezzo di un crollo nella velocità e della disponibilità della connessione internet. La connettività, secondo le rilevazioni dell’osservatorio specializzato NetBlocks, è ridotta da ore al 26% dei livelli normali. A farne le spese è soprattutto Tim. Le segnalazioni di disservizio sono pervenute da tutta Italia, ma a soffrire di più inizialmente erano le città di Milano, Venezia e Napoli. Un secondo aggiornamento di NetBlocks rende noto che la situazione è critica anche a Firenze, Palermo, Brescia, Padova, Bari, Roma e Bologna. In forte difficoltà anche il Modenese, la costa adriatica delle Marche, il Torinese, il Pisano, tutta l’area padana del Nordest, il Catanese e Genova. Un portavoce di Telecom Italia ha reso noto all’agenzia AdnKronos che «è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale» e che «sono in corso le analisi per la sua risoluzione». Nel frattempo, gli utenti si sono riversati su Twitter che in queste ore è stato invaso dall’hashtag #timdown, entrato anche negli argomenti in tendenza della piattaforma.

In copertina: TWITTER / Netblocks | Stato della connessione internet in Italia negli ultimi 6 giorni

Continua a leggere su Open

Leggi anche: