«Vi casca Internet in Italia? No problem. Ci sono io ora». Elon Musk arriva con la rete Starlink

Nel mezzo di una giornata complicata per la connessione Internet di tutta Italia, arriva Elon Musk a rassicurare il Paese. «Disponibile in Italia!», scrive su Twitter il miliardario, aggiungendo il link a Starlink.com, il suo sistema di connessione Internet satellitare capace di fornire una connessione a banda larga ad alta velocità «anche in luoghi nei quali l’accesso alla rete non è affidabile o non è disponibile». Il post su Twitter è accompagnato da una locandina pubblicitaria di «Internet Starlink»: il servizio che Musk propone all’Italia è quello di una rete «internet ad alata velocità nelle regioni più rurali e isolate del mondo, eccellente per streaming in 4k, videochiamate e giochi online». Un servizio per «50 euro al mese» e «450 euro per l’hardware». L’annuncio del proprietario di Twitter arriva a poche ore dal “Tim down” che ha colpito tutta l’Italia, con una riduzione al 29% della capacità sulla rete Internet. Il percorso di sviluppo del nuovo operatore di Musk è iniziato nel 2015, con i primi due voli di prova dei prototipi di satelliti, poi lanciati nel febbraio 2018. Al momento dell’esordio il costo totale dalla progettazione, dalla realizzazione fino al pieno regime, è stato stimato da SpaceX a 10 miliardi di dollari in 10 anni. Lo scorso dicembre, durante uno dei blackout che hanno colpito l’Ucraina in guerra, Musk è intervenuto con la promessa di «10mila antenne Starlink». Un sistema che sembrerebbe essere corteggiato anche dallo stesso governo Usa. Pochi mesi fa è stata la Cnn a rivelare l’interesse degli Usa alla connessione di Starlink per «portare Internet in Iran».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: