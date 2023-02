No! Cecchi Paone non sostiene che bisogna inserire gli insetti nella farina a nostra insaputa

Circola un’immagine con un testo dove si sostiene che Cecchi Paone (scritto malamente «Pavone») sostenga che bisogni inserire gli insetti nella farina di nascosto. Tale affermazione, secondo la narrazione, l’avrebbe fatta durante il programma Dritto e Rovescio in onda su Rete4, un intervento diventato virale per contestare l’utilizzo della farina di grillo approvata per l’uso alimentare. Il testo diffuso online risulta però scorretto e prosegue la scia dei contenuti fuorvianti sui prodotti legati in qualche modo agli insetti.

Attraverso un testo si sostiene che Cecchi Paone inviti a far mangiare farine di insetto all’insaputa dei consumatori.

L’intervento reale del conduttore riguarda una sua critica nella presentazione dei piatti mostrando o raffigurando gli insetti che, alla vista, possono impressionare.

In conduttore non afferma in alcun caso che il consumatore debba essere all’oscuro di tutto.

Analisi

Ecco il testo dell’immagine:

Cecchi Pavone nella trasmissione “Dritto e Rovescio” ha detto che non bisogna far vedere alla gente gli insetti perché altrimenti nessuno li mangerebbe, ma bisogna inserirli a nostra insaputa nella farina. E’ talmente abituato a falsificare e ingannare la gente che ormai non si rende neppure piu’ conto della gravita’ di quel che dice.

Il vero intervento di Cecchi Paone

Lo stesso conduttore aveva condiviso tramite i suoi canali social l’intervento durante il programma televisivo di Rete4:

Loro fanno un errore, glielo dissi anche 15 anni fa: non devono far vedere i grilli, non devono far vedere gli insetti perché ci fanno schifo, ed è la verità.

Ho mangiato pasta e larve! È buona?

Sicuramente ne abbiamo bisogno, questo perché ci sono al mondo mondo 1 miliardo di persone morte di fame, e stiamo parlando di dati certi.#FameNelMondo #Insetti pic.twitter.com/muUtfThExX — Alessandro Cecchi Paone (@PaoneCecchi) December 16, 2022

Conclusioni

Alessandro Cecchi Paone non affermava affatto di inserire gli insetti nella farina all’insaputa dei consumatori. Il conduttore espone il suo punto di vista in merito alla presentazione del cibo, in quanto ritiene sbagliato far mostrare l’insetto in quanto tale assieme al piatto perché nonostante tutto possono far provare un senso di disgusto in chi andrebbe a mangiarlo. In nessun caso invita a far mangiare tali prodotti senza che i consumatori ne siano consapevoli.

