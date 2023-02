Francia, scoppia un incendio in casa: una madre e sette bambini muoiono tra le fiamme

È di otto morti, di cui sette bambini, il bilancio dell’incendio divampato la scorsa notte in una casa a Charly-sur-Marne, nel nord della Francia. Le vittime sono una madre e sette minori, di età compresa fra i 2 e i 14 anni, mentre il padre, gravemente ustionato, è stato trasferito in ospedale. Stando alle prime ricostruzioni, la famiglia stava dormendo al secondo piano della casa quando al piano terra è scoppiato l’incendio, che – riporta Afp – avrebbe avuto origine da un’asciugatrice. I vigili del fuoco, allertati da una chiamata dei vicini, sono riusciti a spegnere l’incendio solo alle prime luci dell’alba impiegando oltre 80 uomini. A estrarre il padre dalla casa in fiamme sarebbe stato un pompiere non in servizio, che abita a pochi metri di distanza dal luogo dell’incidente ed è potuto intervenire prima dei colleghi. L’uomo al momento è ricoverato per ustioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Agli inquirenti ha raccontato di aver provato a salvare la sua famiglia chiedendo di rifugiarsi nel sottotetto. I suoi sforzi, però, sono stati vani. I media francesi dicono che si tratta dell’incendio domestico più letale degli ultimi dieci anni. L’ultima tragedia simile, invece, risale alla notte tra il 15 e il 16 dicembre, con la morte di dieci persone, tra cui quattro bambini, nell’incendio di un condominio popolare a Vaulx.

Foto di copertina: EPA/ETIENNE LAURENT

