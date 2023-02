«Abbiamo sentito un vagito…», così è stata salvata la neonata partorita sotto le macerie in Siria – Il video

È nata sotto le macerie della sua casa, crollata dopo il terribile terremoto che ha devastato anche il nord della Siria. Partorita da sua madre che è poi morta poco dopo. A salvarla è stato un uomo con il turbante che, nel video che circola sui social, si vede correre e stringere la piccola a sé, avvolta in una coperta mentre cerca di metterla in salvo. È successo a Jandairis, in Siaria, qualche ora dopo la scossa di magnitudo 7.7 di ieri 6 febbraio che ha colpito anche la Turchia. La bambina è l’unica sopravvissuta della sua famiglia, uccisa sotto il crollo di un palazzo di quattro piani. I soccorritori hanno trovato il padre della piccola, assieme poi a sua madre e le tre sorelle, un fratello e una zia. «Abbiamo sentito un vagito – ha detto uno dei soccorritori – e sotto la coperta di detriti è stata trovata questa piccolina, grazie a Dio».

