Turchia, identificato l’italiano disperso dopo il terremoto: è Angelo Zen, consulente di 50 anni

Si chiama Angelo Zen, ha 50 anni ed è originario di Saronno (Varese) l’uomo italiano disperso in Turchia dopo le scosse di terremoto iniziate ieri mattina. Lo ha annunciato al Tg3 il ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento dall’Unità di crisi della Farnesina, aggiungendo che l’uomo al momento «è irrintracciabile, ma le ricerche proseguono anche in contatto con la protezione civile turca». La famiglia, che abita tra Vicenza e Venezia, non ha più sue notizie da domenica, alla vigilia delle prime scosse che hanno interessato i territori al confine tra Turchia e Siria. L’uomo, residente a Martellago (Venezia) insieme alla moglie, è un tecnico specializzato in macchinari di oreficeria e pare che si trovasse in Turchia proprio per lavoro. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Zen si trovava al Sahra Hotel – distrutto dal sisma – nella città di Kahramanmaraş. Proprio dal Veneto nelle scorse ore è partita una squadra di operatori sanitari del 118, vigili del fuoco e membri di organizzazioni di volontariato. A renderlo noto è il sindacato degli infermieri Nursing Up: «Se Veneto, Toscana e Lazio sono in prima linea, siamo certi che anche altre Regioni si attiveranno a breve con i loro operatori sanitari per non lasciare solo il popolo turco e quello siriano».

