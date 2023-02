Terremoto in Turchia, morti ed edifici crollati: allerta Tsunami nel Sud Italia – I video

Un terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito la Turchia centrale. Il sisma è avvenuto a una profondità di 10 km. I sismografi hanno registrato la scossa alle 3:17 ora locale (le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep. La Protezione Civile ha diramato l’allerta Tsunami per l’Italia. In un comunicato, la Protezione civile «raccomanda di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l’area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali». La Reuters riporta la dichiarazione del governo della provincia di Osmaniye: 34 edifici sarebbero crollati. Ci sarebbero cinque morti. Dieci persone sono invece morte nella provincia di Urfa, ha detto il suo governatore Salih Ayhan alla televisione turca NTV.

Numerose scosse di assestamento hanno seguito, la prima. La più forte 11 minuti dopo, di magnitudo 6,7. L’Ufficio di gestione dei disastri e delle emergenze di Ankara, che dipende dal ministero dell’Interno, ha reso noto che il sisma è stato registrato nella provincia di Kahramanmaras, ad una profondità di sette chilometri. Il terremoto è stato avvertito anche in Libano, Grecia Israele e Cipro.

Le autorità turche non hanno al momento dato notizie di vittime. Ma alcuni video diffusi sui social media mostrano palazzi crollati in molte città della regione. Secondo la Bbc, a Dyarbakir, nel sudest del Paese, sarebbe crollato un centro commerciale.

Cos’è l’allerta tsunami

Il maremoto consiste in una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d’acqua. L’allerta indica la possibilità di un pericolo reale per le persone che si trovano vicino alla costa. Specialmente se in zone poco alte, o addirittura più basse, rispetto al livello del mare. Anche un’onda di solo 0,5 metri di altezza può generare pericolose inondazioni e fortissime correnti. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato le tre maggiori scosse alle 2:28, 2:36 e 2:58 ora italiana con magnitudo rispettivamente 5.6 (rivista al ribasso da 6.7), 5.2 e 5. Ancora non si hanno notizie ufficiali di vittime, ma i media locali parlano di diversi edifici danneggiati e di crolli in alcune città del sud del Paese.

«L’allarme è scattato in tutto il Mediterraneo per una eventuale onda di tsunami a partire da Sicilia e Calabria», ha confermato il direttore operativo della Protezione Civile Luigi D’Angelo a Rai Radio 1. «L’allarme potrebbe essere revocato se non dovesse verificarsi. La situazione è in evoluzione – ha aggiunto – al momento la portata sembra ridimensionata in base alle prime rilevazioni al largo della Turchia. Dalle prime informazioni sembra piuttosto ridimensionata, però dobbiamo attendere le misurazioni. Siamo in fase di costante monitoraggio». L’onda di tsunami sulle coste italiane non è ancora arrivata ma potrebbe arrivare alle 6,30 sulle coste calabresi e siciliane, a meno di una eventuale revoca. Nel frattempo, ha ribadito D’Angelo, «il comportamento più corretto è allontanarsi dalle coste».

