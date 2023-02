38.388 punti per una leggenda: LeBron James diventa il miglior marcatore della Nba di tutti i tempi – Il video

LeBron James, 38 anni da Akron, Ohio, è appena diventato il cestista dell’Nba che ha segnato il maggior numero di punti nella storia del campionato. Mentre era ancora in corso la partita tra i suoi Los Angeles Lakers e Oklahoma City, LeBron James ha superato il vecchio record detenuto dalla leggenda dei Lakers, Kareem Abdul-Jabbar. Per quasi quattro decenni, Abdul-Jabbar ha tenuto in piedi il muro dei 38.387 punti segnati nel corso della sua indimenticabile carriera. Il nuovo re, la nuova leggenda dei Lakers e del basket mondiale ce l’ha fatta oggi. Ora è arrivato a 38.388.

LeBron Raymone James è nato il 30 dicembre 1984 da una madre adolescente, Gloria, e da un padre delinquente e assente. «Venivo dai bassifondi, ho visto droghe, armi e omicidi», ha raccontato. A scoprirlo è stato l’allenatore di football Frank Walker. A 12 anni sceglie la St. Vincent – St. Mary, una scuola a prevalenza bianca, invece della John Buchtel High School, dove studiava Savannah Brinson, sua futura moglie e madre dei loro tre figli. A 18 anni diventa il più giovane N.1 del draft della storia, scelto dai Cleveland Cavaliers. Con gli Heat vince il primo titolo.

In totale saranno quattro: due con gli Heat, uno con i Cavaliers e uno con i Los Angeles Lakers. Quattro anche i premi come MVP. A cui bisogna aggiungere due medaglie d’oro e una di bronzo alle Olimpiadi. James denuncia le ingiustizie razziali, sostiene «Black Lives Matter», critica Donald Trump. Anche a costo di sentirsi dire «dribbla e sta zitto». Fonda una scuola ad Akron, finanzia programmi di aiuto e nel 2020 crea un’associazione per incoraggiare gli afroamericani a votare. Un “game changer” di cui ha beneficiato Joe Biden.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: