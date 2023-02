Qatargate, mandato d’arresto europeo per Cozzolino. La Guarda di Finanza lo cerca nella sua casa di Napoli, ma non lo trova

La nuova mossa degli inquirenti belgi che indagano sul Qatargate, attesa da lunghe settimane, è arrivata. La Guardia di Finanza di Napoli, su delega della procura federale belga, ha ricevuto la disposizione di notificare all’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino un mandato di arresto europeo in quanto sospettato di essere coinvolto nella presunta rete di corruzione organizzata dall’ex eurodeputato Antonio Panzeri, che ha portato in carcere anche l’assistente Francesco Giorgi, e l’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili. I finanzieri – riferisce l’Ansa – si sono recati presso l’abitazione napoletana di Cozzolino, ma l’europarlamentare non è stato trovato in casa poiché ricoverato in una clinica per problemi di salute. A confermarlo all’agenzia di stampa è stato uno dei difensori di Cozzolino. Stamane la polizia belga ha messo sotto sequestro l’ufficio all’Eurocamera dello stesso Cozzolino, quindi ne ha perquisito la casa di Bruxelles. Lo ha reso noto oggi la procura federale belga, precisando che il politico, sospettato di essere coinvolto nel Qatargate, era assente al momento del blitz. In mattinata, a finire nella tela della procura belga anche Marc Tarabella, prelevato nella sua casa ad Anthisnes e arrestato dopo l’interrogatorio del giudice istruttore. Dopo una prima perquisizione nelle scorse settimane nell’abitazione dell’eurodeputato, gli inquirenti belgi sono tornati con ulteriori approfondimenti su una cassaforte di una banca a Liegi che apparterebbe a Tarabella e su alcuni uffici del municipio del comune belga, del quale il politico è borgomastro. Lo scorso 2 febbraio il Parlamento europeo aveva deciso di revocata l’immunità a entrambi gli eurodeputati.

