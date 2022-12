Caso Qatar, convalidati i quattro arresti a Bruxelles. Perquisita la casa dell’europarlamentare belga Tarabella

Il socialista era diventato famoso in Italia per un video in cui dava del «fannullone» a Salvini. Dal 2021 era iscritto anche al partito italiano Articolo Uno

Arrivate le prime convalide degli arresti eseguiti lo scorso venerdì, 9 dicembre, a Bruxelles. La procura federale, che non ha fornito i nomi delle persone in custodia, ha confermato il fermo provvisorio di quattro delle sei persone arrestate nelle ultime 48 ore. Da fonti di stampa si è comunque appreso che tra i fermati c’è la vicepresidente greca del Parlamento europeo, Eva Kaili. Ci sono diversi italiani tra le persone coinvolte nell’inchiesta per presunta corruzione ordita dal Qatar in seno alle istituzioni europee: Francesco Giorgi, compagno di Kaili, il sindacalista Luca Visentini, Niccolò Figà-Talamanca dell’ong No Peace Without Justice fondata da Emma Bonino e l’ex eurodeputato del Pd e di Articolo 1 Antonio Panzeri, insieme a sua moglie e sua figlia. Inoltre ieri sera, 10 dicembre, sotto il controllo della presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola, è stata perquisita la casa dell’eurodeputato socialista Marc Tarabella. Anche il politico belga – di origini italiane – era presente durante il sopralluogo degli inquirenti. Tarabella, che dal 2021 risulta iscritto anche al partito italiano Articolo Uno, era diventato celebre in Italia per l’invettiva che recitò durante una sessione del Parlamento europeo contro Matteo Salvini. Era il 2014 e il socialista accusava l’esponente della Lega di essere «un fannullone». Ecco il video dello scontro:

