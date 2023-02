Bonaccini oltre il 50% e allunga su Schlein: i dati parziali delle primarie Pd

Le urne per i circoli dem si chiuderanno domani 12 febbraio in tutta Italia, con l’eccezione di quellidi Lazio e Lombardia, per cui è stata concessa una proroga per votare fino al 19 febbraio

Stefano Bonaccini e la sfidante Elly Schlein si confermano i candidati più votati finora nelle primarie del Pd, con il presidente dell’Emilia Romagna che supera il 50%. Secondo i primi dati ufficiali dei circoli dem, resi noti dalla commissione nazionale per il congresso del Pd, al momento hanno votato 45.430 iscritti con i seguenti risultati:

Bonaccini 52,54% (23.867)

52,54% (23.867) Schlein 34,99% (15.898)

34,99% (15.898) Cuperlo 7,83% (3.556)

7,83% (3.556) De Micheli 4,64% (2.109)

Le urne si chiuderanno domani in tutta Italia, con l’eccezione dei circoli dem di Lazio e Lombardia in cui è stata concessa una proroga per votare fino al 19 febbraio, visto che il 12 e il 13 ci saranno le elezioni regionali. I primi due classificati andranno poi al ballottaggio con le primarie previste per domenica 26 febbraio, che saranno aperte anche ai non iscritti.

