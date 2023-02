Morandi incontenibile anche all’1 di notte, cosa combina sul palco durante la pubblicità – Il video

Cosa fa Gianni Morandi sul palco dell’Ariston mentre va in onda la pubblicità? Il co-conduttore del Festival di Sanremo non batte certo la fiacca, neanche se l’orologio segna l’1.30 di notte e il pubblico del teatro comincia a sentire tutto il peso della lunghissima scaletta del Festival. Ed è lì che il veterano della canzone italiana sfodera tutta la sua energia. In barba ai suoi 78 anni, Morandi prende il microfono durante la serata delle cover e duetti per risvegliare dal torpore la platea. Parte il medley tra i suoi grandi successi, da Banane e lampone a Si può dare di più. E il pubblico si rianima, inevitabile il karaoke con un animatore d’eccezione.

